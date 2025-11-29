大一番で勝利した水戸「自分たちの力を出せたのかな」。先制弾の多田圭佑が喜び嚙みしめる「めちゃくちゃ嬉しいです」
水戸ホーリーホックがクラブ史上初のJ２優勝とJ１昇格を果たした。
水戸は11月29日、J２第38節で大分トリニータとホームで対戦。46分にFW多田圭佑が先制点を挙げると、75分に山本隼大が追加点を奪取。このままリードを守り抜き、２−０で勝利した。
最終節の結果、水戸と長崎は勝点70で並んだが、得失点差で上回った水戸が頂点に立った。
試合後のフラッシュインタビューに、先制弾の多田が対応。今の心境を問われると「めちゃくちゃ嬉しいです」と笑顔を見せる。
得点シーンについては、「全員がゴールに向かって走ったことによって生まれたゴールだと思う。１年間やってきたことが、この試合でこうやって実を結んで本当に良かった」と語る。
最終節までもつれた昇格レース。水戸は大一番で勝利を手にし、多田は「自分たちの力を出せたのかな」と自負。最後に「優勝とJ１昇格という結果も、ここにいる皆さん、サポーターの方々、テレビの前で見てくれているサポーターの方々の力だと思うので、本当に今までありがとうございました。これからも応援よろしくお願いいたします」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
