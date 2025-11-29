この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

バイクでの配達Vlogなどを投稿しているYouTuberのせーけんわーるど氏が、「Uberシステム障害の影響で、注文者やお店にも影響が...クジラ祭りになったらしいから行ってみた！《ウーバー配達員》」と題した動画を公開。11月27日の夜に発生したUber Eatsのシステム障害と、その後の混乱についてレポートした。



せーけんわーるど氏によると、11月27日（木）の夜ピーク時に稼働を開始したところ、Uber Eatsの注文が全く入らない事態に直面。同氏が参加するコミュニティ（Discord）でも、東京の渋谷など都心部を中心に他の配達員からも同様の報告が相次ぎ、大規模なシステム障害が発生している可能性が浮上した。この間、Woltなどの他社サービスは正常に稼働していたという。



その後、23時頃からシステムが復旧し始めると状況は一変。数時間にわたって滞留していた注文が、3000円から6000円を超える高額報酬の「クジラ案件」として一斉に放出され、「クジラ祭り」状態になったと報告。せーけんわーるど氏も高額案件を狙って深夜に再度稼働を開始した。しかし、この祭り状態は長くは続かず、深夜0時を過ぎると通常の低単価な配達依頼に戻ったという。



今回のシステム障害は配達員だけでなく、加盟店や注文者にも大きな影響を及ぼした。動画では、コミュニティに投稿された写真として、配達員が来ないために大量の商品が店舗に放置されている様子や、ピックアップに向かう途中で注文がキャンセルされてしまう事例も紹介された。Uber Eats Japanは23時33分に公式X（旧Twitter）アカウントで「お詫びと復旧のお知らせ」を投稿したが、障害発生から発表までに数時間の遅れがあった。



せーけんわーるど氏は、過去の年始に起きた同様の障害を振り返りつつ、繁忙期を前に問題が起きたことで今後の対策が進むことを期待したいと述べた。今回の障害は、フードデリバリーが多くの人々の生活に密着しているからこそ、安定したシステム運用が不可欠であることを改めて示す出来事となった。