NiziU、誹謗中傷・虚偽事実記載に声明「改めてご注意をお願い致します」 法的対応を検討中
9人組ガールズグループ・NiziU（NINA、MIIHI、RIMA、AYAKA、MAYUKA、MAYA、RIKU、RIO、MAKO）の公式サイトが28日、更新され、誹謗中傷への注意喚起を行った。
【集合ショット】天使…？ホワイトで揃えたドレスで登場したNiziU
公式サイトでは「アーティストの権利侵害に関する行為について」と題し、「現在、SNSやオンラインコミュニティなどにおいて、アーティストの権利を侵害する根拠のない噂、誹謗中傷、セクシャルハラスメントに該当する不適切な投稿、ならびにプライバシーを侵害する行為が確認されています」と指摘。「当社はアーティストに対する悪意的な誹謗、名誉棄損、虚偽事実記載など悪性掲示物を提示および流布した者の資料を綿密に確保しており、専門法務法人と共に利用可能な法的対応を検討中です」とし、「違法・悪質であると判断されるケースについては、専門法務法人に相談の上、発信者情報開示等の法的措置を適宜行い、上記ケースを含め複数の案件について裁判所より開示命令が認められ、投稿者を特定し訴訟提起する可能性もございます」と伝えた。
続けて「誹謗中傷記事を投稿した本人のみならず、他人の誹謗中傷記事を「いいね」をしたり、引用して投稿したりする場合であっても、侮辱や名誉棄損に該当し、違法となる場合もありますので、これらの行為、拡散などは行わないよう、改めてご注意をお願い致します」と注意喚起。「ルールを守り、弊社所属アーティストを応援していただきますよう、お願いいたします」と呼びかけた。
【集合ショット】天使…？ホワイトで揃えたドレスで登場したNiziU
公式サイトでは「アーティストの権利侵害に関する行為について」と題し、「現在、SNSやオンラインコミュニティなどにおいて、アーティストの権利を侵害する根拠のない噂、誹謗中傷、セクシャルハラスメントに該当する不適切な投稿、ならびにプライバシーを侵害する行為が確認されています」と指摘。「当社はアーティストに対する悪意的な誹謗、名誉棄損、虚偽事実記載など悪性掲示物を提示および流布した者の資料を綿密に確保しており、専門法務法人と共に利用可能な法的対応を検討中です」とし、「違法・悪質であると判断されるケースについては、専門法務法人に相談の上、発信者情報開示等の法的措置を適宜行い、上記ケースを含め複数の案件について裁判所より開示命令が認められ、投稿者を特定し訴訟提起する可能性もございます」と伝えた。
続けて「誹謗中傷記事を投稿した本人のみならず、他人の誹謗中傷記事を「いいね」をしたり、引用して投稿したりする場合であっても、侮辱や名誉棄損に該当し、違法となる場合もありますので、これらの行為、拡散などは行わないよう、改めてご注意をお願い致します」と注意喚起。「ルールを守り、弊社所属アーティストを応援していただきますよう、お願いいたします」と呼びかけた。