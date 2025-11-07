『週刊文春』によって報じられた、Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗と、NiziUのニナの熱愛疑惑。売れっ子バンドのモテ男と、世界的アイドルとの親密な関係に世間が驚いた。「同誌によると、2人の出会いは、2024年4月に出演した合同ライブだったといいます。その後ニナさんが若井さんに対して夢中になり、何度も若井さんの自宅を訪れ、お泊まりを繰り返していると報じました」（芸能ジャーナリスト）11月5日、NiziUをマネジメントする