ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ミセス・若井滉斗の熱愛報道に呆れる声 またも芸能界で「二股疑惑」… Mrs. GREEN APPLE NiziU 芸能人の熱愛 二股 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ Smart FLASH ミセス・若井滉斗の熱愛報道に呆れる声 またも芸能界で「二股疑惑」か 2025年11月6日 12時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと NiziUのNINAとの熱愛が報じられたMrs. GREEN APPLEの若井滉斗 未梨一花との交際報道もあり「二股疑惑」が噴出したとFLASHが伝えた ネットでは「まーーーーた二股かよ」などと冷ややかな声が目立つという 記事を読む おすすめ記事 突然ママが天国に…0歳双子の女児を育てるシングルファーザーに激励の声「同じ父として応援しています」「奥様の分までお子様達と生きてください」 2025年11月5日 8時10分 「韓国で下半身だけの死体が37体」日本で活動の韓国人YouTuberに捜査 本人は潔白主張 2025年11月6日 12時24分 「2025 FNS歌謡祭」2週連続放送決定 第1弾出演アーティスト29組発表【一覧】 2025年11月6日 6時0分 日産、横浜の本社ビルを売却へ 台湾系ＳＰＣに約９００億円で セール・アンド・リースバック活用し本社機能とどめ 2025年11月6日 10時30分 「母親がいない子供は不幸」志らく発言再燃→釈明も... 小林麻耶が糾弾「何も、反省されていないのですね」 2025年11月5日 20時0分