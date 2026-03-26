韓国トレンドの最前線で活躍するトップスタイリスト、ソ・スギョン氏が手がける新ビューティブランド「RRRing（リリリング）」がついに誕生♡“失敗しないK-Beauty”をコンセプトに、誰でも簡単にトレンド感あふれるメイクが叶うアイテムを展開します。迷いがちなコスメ選びに新たな指針をくれる注目ブランド、その魅力をたっぷりご紹介します♪ 韓国トップスタイリスト監修 「RRRing」は、少女時代やNiziUなど