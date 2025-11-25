11月23日、日本武道館公演で9月から始まったツアーのファイナルを迎えた人気ガールズグループ「NiziU」。満員のファンが押し寄せた舞台上で、メンバー1人1人が万感の思いで挨拶をするなか、表情を歪め涙ながらに言葉を紡いだメンバーがいた。最年少メンバー・NINA（20）だ--。【写真】ミセス・若井のマンションに軽い足取りで入っていく、デニムコーデのNIziUのNINANINAといえば11月4日、『文春オンライン』や『フライデーデジ