¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡ÚÊÛ¸î»Î¡Û²ÏÀ¾¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤¬¡¢¡ÖÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬µ¯ÁÊ °ìÊâ¿Ê¤à¼Â·º¤Î²ÄÇ½À­ ÊÝ¼á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÇ§¤Ô ¸øÈ½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È ÊÛ¸î»Î¤Î²òÀâ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£²ÏÀ¾ÊÛ¸î»Î¤¬¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Î©²Ö¹§»ÖÈï¹ð¤Îº£¸å¤ÎºÛÈ½¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¡Åª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é²òÀâ¤·¤¿¡£

²ÏÀ¾»á¤Ï¤Þ¤º¡¢Î©²ÖÈï¹ð¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÍÆµ¿¼Ô¡×¤«¤é¡ÖÈï¹ð¡×¤Ø¤ÈÎ©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£µ¯ÁÊÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¡¢À¸Á°¤ÎÃÝÆâ¸µµÄ°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¡ÊÀ¸Á°¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡Ë¤È¡¢ÃÝÆâ»á¤Î»à¸å¤ËSNS¤ØÅê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¡Ê»à¸å¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡Ë¤Î2ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£

Æ°²è¤Î³Ë¿´¤Ï¡¢Î©²ÖÈï¹ð¤¬¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£²ÏÀ¾»á¤Ï¡Ö¼Â·º¤È¤Ê¤ê·º»ö»ÜÀß¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Î©²ÖÈï¹ð¤¬ÊÌ¤Î»ö·ï¤Ç¡ÖÄ¨Ìò2Ç¯6¥ö·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¡×¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß¼¹¹ÔÍ±Í½´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£

²ÏÀ¾»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Î¸øÈ½¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÈ½·è¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤ë2027Ç¯3·î°Ê¹ß¤Þ¤Ç°ú¤­±ä¤Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½´ü´ÖÃæ¤ËÊÌ¤Îºá¤Ç¼Â·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¡¢Á°¤Îºá¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½¤â¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¡¢Î¾Êý¤Î·º´ü¤òÉþÌò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎºÛÈ½¤ò°ú¤­±ä¤Ð¤¹Àï½Ñ¤Ï¡¢Â¯¤Ë¡ÖÊÛÅöÀÚ¤ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È»á¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¼á¤Î²ÄÇ½À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èï¹ð¿Í¤Î¡ÖÇ§ÈÝ¡×¤¬½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£ºá¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÊÝ¼á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤°ìÊý¡¢ÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¾Úµò±£ÌÇ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢ÊÝ¼á¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£

º£²ó¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»»ö·ï¤ÎÍ­ºá¡¦Ìµºá¤òÁè¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½´ü´Ö¤È¤¤¤¦»þ´ÖÅª¤ÊÀ©Ìó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸¡»¡Â¦¤È¤¤¤«¤ËÀï¤¦¤«¤È¤¤¤¦Èï¹ðÂ¦¤ÎÀï½Ñ¤âÂç¤­¤Ê¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÜÆ°²è¤Ï¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:00

·ëÏÀ¡§Î©²ÖÈï¹ð¤Ë¼Â·º¤Î²ÄÇ½À­¤Ï¤¢¤ë¤«¡©
00:38

µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿2¤Ä¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¹Ô°Ù
02:38

¸øÈ½¤ÎºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÖÊÛÅöÀÚ¤ê¡×¤È¤Ï
03:31

ÊÝ¼á¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤È¡ÖÇ§ÈÝ¡×¤Î´Ø·¸

