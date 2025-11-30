この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で「パナソニックが新型ガラケーを復活させた！スマホ時代に機能を絞った携帯電話が世界市場で成功した裏の理由とは？」と題した動画を公開。スマホ全盛の時代にあえて投入された「ガラケー」が、なぜ海外で支持されているのか、その背景を解説した。



下矢氏が取り上げたのは、パナソニックが2025年7月にヨーロッパで発売したフィーチャーフォン「KX-TF400」。価格は約9000円と安価で、日本国内では販売されていない。そもそも「ガラケー」とは、世界の標準から離れて日本で独自に進化した「ガラパゴス携帯」の略称である。これに対し、アプリで機能を無限に拡張できるスマートフォンと区別し、特定の機能（feature）に絞った携帯電話を「フィーチャーフォン」と呼ぶと下矢氏は説明する。



では、なぜ今フィーチャーフォンが求められるのか。下矢氏は、その需要が意外な層に広がっていると指摘する。主な購入者として、子どもに持たせる親、SNS疲れから「デジタルデトックス」を求める若者、使い慣れた操作性を好むシニア層を挙げた。さらに、法人利用というニッチな市場も存在する。高性能カメラによる情報漏洩を防ぎたい工場やコールセンター、医療機関などで、あえてカメラなしの機種が選ばれているという。また、安価であるため、インドなどの新興国でも根強い人気を誇る。



一方で、下矢氏はネット上で見られる「爆売れ」という情報には注意が必要だと語る。スイスの大手家電ECサイトを調査したところ、全509機種中70位と「堅調に売れているレベル」であり、「爆売れはめちゃめちゃ言い過ぎ」だと指摘。これは再生回数やPVを稼ぐためのメディアの常套句であると分析した。動画では、こうした情報の裏側を見抜く重要性を説き、鵜呑みにしない姿勢が大切だと締めくくった。



▶メルマガやXでも、売上や採用につながるPRのノウハウを発信中！📱



📱HP → https://storymanagement.co.jp/



📱X （旧Twitter） → https://x.com/KazShimoya