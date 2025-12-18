この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「内見ゴリラの持ち家ジャパン」がYouTubeで「【都内最大級バルコニー!?】プロも納得のリノベ物件を内見したら、バルコニーがリビングよりも広くて異次元だった。」と題した動画を公開。東京都大田区大森に位置する、驚愕の広さを持つバルコニー付きリノベーション物件を紹介した。



動画の冒頭、進行役のゴリラ氏は大田区の中でも大森エリアを「大森以外は住む価値なし」と断言するほど絶賛。今回紹介するのは、その中でも高級住宅街として知られる山王にある、1995年築の3LDKマンションの一室である。価格は6,980万円で、室内はフルリノベーション済みだ。



部屋に入ると、新品同様に生まれ変わった清潔感のある内装が広がる。宅建士のテラ氏は、新しくなったフローリングや水回りをチェックし、プロの視点からその質の高さを評価した。しかし、この物件の真骨頂はリビングの先にある。扉を開けると、リビングダイニングキッチン（15畳）を遥かに超える、約45?の広大なルーフバルコニーが出現。「ビビるほどクソデカバルコニー」「発情しちゃう」と、出演者一同はその異次元のスケールに興奮を隠せない様子であった。



テラ氏はこの物件の希少性を高く評価し、マジ推し度「8」という高得点を付けた。駅からの距離は徒歩12分と少しあるものの、それを補って余りある唯一無二の価値がこのバルコニーにあると結論付けた。都心で開放的な暮らしを求める人にとって、これ以上ない選択肢の一つと言えるだろう。