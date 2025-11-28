芸能活動を休止していたタレントのフワちゃん（32）が、女子プロレスラーとして復帰する。SNSでの不適切発言が炎上し、仕事を干された彼女。リングで体を張ってみそぎを済ませ、将来のテレビ復帰をもくろんでいるのだろうが、果たしてどうなることやら。

＊＊＊

12秒間頭を下げて……

フワちゃんは大御所にも“タメ口”で話しかける傍若無人なキャラで、かつては引っ張りだこだった。活動休止となったのは、パリ五輪開催中の昨年8月。

まずは芸人のやす子（27）がXに〈生きてるだけで偉いので皆 優勝でーす〉と投稿。これに対してフワちゃんは〈おまえは偉くないので、死んでくださーい〉と返したのだった。

「もともと、騒々しいトークを繰り広げる彼女が苦手だ、という声は多かったんです。そうした中、今時ありえない“NGワード”で人をののしったものだから、大バッシングが巻き起こりましたね」（芸能デスク）

結果、全ての仕事で降板に。以降は海外を放浪するなどしていたそうだが、今月7日、にわかに女子プロレス団体「スターダム」の後楽園ホール大会に登場。ざわめく客席に向かって約12秒間、頭を下げた。

そして、不祥事について「改めなければならないことがたくさんあり、猛省しております」と殊勝な態度で述べ、12月29日の両国国技館大会でリングに上がると宣言したのだ。

社会人としてのマナー

スターダムは2010年設立の新興団体だが、今や女子プロレス界のトップをひた走る。新日本プロレスの親会社のブシロードが事業譲渡した19年以降、急成長を遂げており、21年には女子の団体として24年ぶりに、日本武道館での興行を成功させている。

スターダムの岡田太郎社長に今回の経緯を聞くと、

「今夏、フワちゃんから連絡があり、会うことになりました。“真剣にプロレスをやりたい”と言われ、9月から練習生として入団する運びとなったのです。アポイントの取り方は社会人としてのマナーがしっかりしており、話しぶりも礼儀正しかったですよ」

彼女は22年10月と23年4月にも、レギュラーだったバラエティー番組「行列のできる相談所」（日本テレビ系）の企画で計2回、同団体の試合に出場。この時、バスケや陸上で培った身体能力を生かし、5カ月間の特訓を経てブレーンバスターなどを披露した。

「過去の実績を踏まえ、彼女はプロテスト免除で年末の大会に出場します。とはいえ、他の練習生と比較して遜色のない厳しいトレーニングをこなしており、道場の清掃も行っている。来年の予定は決まっていませんが、もちろんウチの専属選手として戦っていくことになります」（同）

テレビ復帰の可能性

仮にテレビ復帰のオファーが届いたら、

「それは素晴らしい。プロレスにもプラスになると思います。ぜひ活動していただけたら」（岡田氏）

だが、格闘技と芸能が専門のスポーツ紙記者は、

「人権尊重などのコンプライアンス遵守が最優先される現在のテレビ界では、スポンサーが復帰を許さないでしょう。当分の間、プロレスが主戦場になると思われますが、幸いなことに彼女は筋がいい。以前の試合でも受け身がうまく、相手選手が戸惑わずにスムーズな展開が成立していた。タレント出身だからといって生意気な口を利かず、仲間から受け入れられさえすれば、正統派のスター選手だって狙えるはず」

