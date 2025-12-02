【注目】人気キャラ「しばんばん」のLINEスタンプを無料でプレゼント！
押さえておくべきニュースや、暮らしに役立つ情報、おもしろ記事を配信しているライブドアニュースの公式LINEアカウントを知っていますか？ 1,000万人以上のフォロワーに、毎日のニュースをお届けしているアカウントです。
まだフォローしていないという方に嬉しいお知らせ！ いまなら期間限定で、可愛い柴犬が描かれたイラスト「しばんばん」のLINEスタンプを無料プレゼント中。
16種類のスタンプがセットになっています。ついつい使いたくなっちゃう可愛さ満点の「しばんばん」スタンプで、トークを盛り上げよう！
＞＞「しばんばん×ライブドアニュース」LINEスタンプのダウンロードはこちら☆＜＜
入手方法はカンタン。スマホのLINEアプリからライブドアニュースのLINE公式アカウント（@oa-livedoornews）を「友だち追加」するだけ。
スタンプのプレゼント期限は12月29日（月）まで。忘れずにチェックしてくださいね。
