マコーレー・カルキン、「ホーム・アローン」続編のアイデアを提案していた
マコーレー・カルキンが、「ホーム・アローン」続編のアイデアを提案していたようだ。
1990年公開の第1弾と1992年の「ホーム・アローン2」で主人公のケビン役を演じ、一躍大スターとなったマコーレーは、その役を再び演じることを完全に避けているわけではないという。
「A Nostalgic Night with Macaulay Culkin」ツアーでマコーレーはこう話している。
「こんなアイデアがあったんだよね」
「妻を亡くしているか離婚していて、子育てとかにいろいろ苦労するんだ」
「仕事が忙しくて、子どもに十分に注意を払えていなくて、子どもが不機嫌になり、家から閉め出されてしまう」
「（息子から）家にいれてもらえなくて、僕に罠を仕掛けてくる」
泥棒コンビのハリーとマーヴとのバトルをケビンと息子に入れ替え、「家をある種のメタファー」として親子関係を描くものだったそうで、「息子に再び心を許してもらうっていうテーマだった」「それが一番まとまったアイデアだと思う。だから、完全に避けているわけではない」と続けた。
「ホーム・アローン3」（1997年）、ドラマ「ホーム・アローン4」ではキャストを一新、監督も変わっていた。
