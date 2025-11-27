【Amazonブラックフライデー】アイリスオーヤマの掃除機や加湿器が最大52%OFFに
自動電源OFF機能で消し忘れなし。アイリスオーヤマのファンヒーター
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) ヒーター セラミックファンヒーター 人感センサー付 1200W ~8畳 幅24×高さ34×奥行11cm PCH-125D-W ホワイト
6,578円 → 4,650円（29%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
靴乾燥にも活躍。ツインノズルのふとん乾燥機
アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエ ツインノズル 靴乾燥 ダニ退治 AZKFK-202-W アロマケース付
11,800円 → 9,900円（16%オフ）
日常で使いやすいコンパクトサイズのリンサークリーナー
【2024年モデル】アイリスオーヤマ リンサークリーナー 自動ポンプ式 &軽量モデル 強力吸引10,500Pa 染み抜き 布洗浄機 ブラシヘッド&T字型ヘッド付属 楽ちん給水口 RNSP-P500 ホワイト
14,801円 → 12,270円（17%オフ）
小さくてもパワフル。全身をケアできる筋膜リリースガン
アイリスオーヤマ MICOLA 筋膜リリースガン ビューティーケアガン 筋膜リリース FRT-M01-H ダークグレー
9,990円 → 6,300円（37%オフ）
1.1kgの軽量タイプ。強力な吸引力のコードレス掃除機
【シリーズ累計販売20万台突破】アイリスオーヤマ コードレス掃除機 マジカリーナ サイクロン式 置くだけ簡単充電 吸引力持続 AZ-SCD-123P-W 【超軽量1.1kg】
25,080円 → 17,800円（29%オフ）
ハウスダスト除去率98％以上（※）。温風機能付きの布団クリーナー
※ダニ由来のアレルゲンを含むハウスダストを想定したテストダストを用いた社内基準での評価結果
【ダニ対策】 アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 布団クリーナー ホワイト ダニ対策 たたきヘッド 約5,800回/分 温風機能 フィルター付 IC-FAC2
8,979円 → 5,980円（33%オフ）
コンパクトだけどパワフルな大風量のサーキュレーター
【Amazon.co.jp限定】アイリスオーヤマ サーキュレーター ACモーター 18畳 上下左右 洗える 分解丸洗い 首振り リモコン付き パワフルコンパクトサーキュレーターAC AZCF-BC15TEC-W
6,980円 → 4,730円（32%オフ）
便利な上給水タイプ。超音波式と加熱式のハイブリッド加湿器
アイリスオーヤマ 加湿器 大容量 ハイブリッド式 超音波式 スチーム式(加熱式) 加湿量 550ml タンク容量 3.8L 畳 15時間連続加湿 上から給水 ハイブリット式 小型 卓上 デスク用 AHM-HU55A-W ホワイト
16,280円 → 11,730円（28%オフ）
空気清浄だけの利用もOK。加湿空気清浄機
アイリスオーヤマ 空気清浄機 加湿機能付き 10畳 加湿空気清浄機 加湿器 スチーム式(加熱式) 加湿量 300ml 消臭 除菌 脱臭 ホコリ 花粉 集じん PM2.5 ペット 静音 省エネ 軽量 タバコ アレルギー対策 コンパクト HXF-C25-W ホワイト
13,395円 → 8,730円（35%オフ）
キッチンやトイレに最適。60W形相当のLED電球 2個セット
【E26】アイリスオーヤマ LED電球 60W形相当 電球色 口金直径26mm 広配光 2個パック 密閉器具対応 LDA7L-G-6T62P
999円 → 790円（21%オフ）
本格調理を時短でできる電気圧力鍋
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 電気圧力鍋 圧力鍋 4L 3~4人用 低温調理可能 卓上鍋 予約機能付き 自動メニュー90種類 ガラス蓋付き レシピブック付き ブラック PMPC-MA4-B
16,500円 → 12,700円（23%オフ）
ヒーターを外して丸洗いできるホットプレート
アイリスオーヤマ ホットプレート 3枚 たこ焼きプレート 焼肉プレート 平面プレート ZIHA-A30-HA アッシュ 【Amazon.co.jp限定】
11,507円 → 8,480円（26%オフ）
天井まで光が広がり、お部屋を明るく照らす
アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 6畳調光調色 10段階調光タイプ 11段階調色 リモコン付き 常夜灯 明るさメモリ機能 3300lm おやすみタイマー リビング 寝室 和室 台所 天井照明 CEA-AZ06DL
3,880円 → 3,280円（15%オフ）
介護用シングルベッドにぴったりのサイズ。使い捨てタイプの介護シーツ
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 防水シーツ 使い捨て 抗菌ポリマー 介護 子供 赤ちゃん ペット ベッド 大容量 大判 59cm×90cm 30枚入り
1,780円 → 851円（52%オフ）
富士山の大自然が育てた、すっきりと飲みやすい天然水
アイリスオーヤマ 天然水 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 ケース 500ミリリットル ボトル
1,404円 → 1,179円（16%オフ）
小物や雑貨の収納に便利なパーツキャビネット
3,606円 → 2,150円（40%オフ）
3ステップで簡単に組み立て。使いやすいサイズ感のチェスト
アイリスオーヤマ チェスト ワイド 3段 4段 5段 日本製 簡単組み立て 幅54.5×奥行き39.1 フレンチオーク木天板
7,291円 → 4,039円（45%オフ）
花粉・飛まつをしっかりカット。呼吸がしやすいマスク
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) ナノエアーマスク ふつうサイズ 50枚入 日本製 ホワイト プリーツ 不織布 息快適 PK-NI50L
1,301円 → 1,106円（15%オフ）
軽やかなつけ心地。小さめサイズのマスク
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 不織布マスク プリーツ 大容量 120枚入 小さめサイズ 幅14.5センチ 耳が痛くならない ホワイト 白 【Amazon.co.jp限定】
1,330円 → 1,085円（18%オフ）
その他のセール商品
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 緑茶 500ml ×24本 ペットボトル
1,781円 → 1,426円（20%オフ）
アイリスオーヤマ コーヒーメーカー ドリップ式 720ml 6杯分 マグボトルに直接ドリップ 一人暮らし オフィス 出勤時 コーヒーサーバー付き 幅15.1cm マグボトル対応 水筒 ホット・アイス対応 CMS-0800-B ブラック
6,370円 → 5,790円（9%オフ）
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) ウェットティッシュ ノンアルコール 除菌 480枚(60枚入×8個) コンパクト 掃除 持ち歩き 携帯 大容量 保湿 WTS-60N8P
979円 → 764円（22%オフ）
アイリスオーヤマ ヒーター セラミックファンヒーター 大風量 600/1000W/1200W 3段階温度調整 転倒オフ機能 速暖 小型 コンパクト スリム コンパクト PCH-S12B-W ホワイト
8,485円 → 6,610円（22%オフ）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
