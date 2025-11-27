【Amazonブラックフライデー】アイリスオーヤマの掃除機や加湿器が最大52%OFFに

2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中からアイリスオーヤマの商品をご紹介。掃除機やサーキュレーターなどの家電から、天然水などの飲料まで、幅広いアイテムがプライスダウンしています。

自動電源OFF機能で消し忘れなし。アイリスオーヤマのファンヒーター

靴乾燥にも活躍。ツインノズルのふとん乾燥機

日常で使いやすいコンパクトサイズのリンサークリーナー

小さくてもパワフル。全身をケアできる筋膜リリースガン

1.1kgの軽量タイプ。強力な吸引力のコードレス掃除機

ハウスダスト除去率98％以上（※）。温風機能付きの布団クリーナー

※ダニ由来のアレルゲンを含むハウスダストを想定したテストダストを用いた社内基準での評価結果

コンパクトだけどパワフルな大風量のサーキュレーター

便利な上給水タイプ。超音波式と加熱式のハイブリッド加湿器

空気清浄だけの利用もOK。加湿空気清浄機

キッチンやトイレに最適。60W形相当のLED電球 2個セット

本格調理を時短でできる電気圧力鍋

ヒーターを外して丸洗いできるホットプレート

天井まで光が広がり、お部屋を明るく照らす

介護用シングルベッドにぴったりのサイズ。使い捨てタイプの介護シーツ

富士山の大自然が育てた、すっきりと飲みやすい天然水

小物や雑貨の収納に便利なパーツキャビネット

3ステップで簡単に組み立て。使いやすいサイズ感のチェスト

花粉・飛まつをしっかりカット。呼吸がしやすいマスク

軽やかなつけ心地。小さめサイズのマスク

その他のセール商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。