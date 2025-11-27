「今日は職場に行く」

11月16日、日曜日の早朝6時。陸上自衛官の男は妻にそう告げ、私服姿で自転車に乗り、朝霞駐屯地（練馬区）に向かった。だが約30分後、黒いマスクと青の上着に着替えて駐屯地を出ると、自転車で20キロほど離れた都心へ。途中、白いマスクと黒の上着に着替え直し、到着したのは、港区赤坂にあるライブハウス。男は公演のポスターに黒いスプレーで×印をつけると、その約50分後、凶行に及んだ――。

赤坂のライブハウスで40代の女性が刺され重傷を負った事件。事件発生から犯人逃走中のまま6日が過ぎた22日未明に、警視庁捜査一課は殺人未遂容疑で陸上自衛官・大津陽一郎容疑者（43）を逮捕した。

社会部記者が解説する。

「被害者はアマチュア歌手のA子さん。彼女は16日の昼1時から、事件現場となったライブハウスで別の女性歌手らと公演する予定でした。大津は店が開くのを待っていたA子さんを見つけると、彼女の左腹部を刺した。傷は深く、腎臓に到達。一時は命も危ぶまれるほどの重体でした」



赤坂署に入る大津容疑者

大津は犯行後、再び黒いマスクと青の上着に着替え、靴も履き替える徹底ぶりで、その後駐屯地に戻ったと見られる。

「翌日からも平然と勤務していましたが、街中の防犯カメラを確認する“リレー捜査”で関与が浮上。逮捕に至りました」（同前）

大津は逮捕前の任意聴取で、A子さんとの関係についてこう供述したという。

「妻子がいることを隠して交際していたが、今年の6月に彼女から別れを切り出された」

一体、2人の間には何があったのか――。

