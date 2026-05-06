群馬県渋川市で取締中の警察官が車に振り落とされ運転手の男が逮捕された事件で、男は出頭した際「交通違反をしたので来た」と話していたことが分かりました。警察によりますと、神保忠容疑者は渋川市伊香保町で停止を求めた交通取締中の警察官を車で引きずり殺害しようとしたなどの疑いで6日、送検されました。神保容疑者は当時、警察官を振り切り一度逃走していますが、その後出頭した際、「交通違反をしたので。後で警察署に行