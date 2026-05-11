女優の小池栄子（45）が11日、都内でNHKの主演ドラマ「ムショラン三ツ星」（23日スタート、土曜後10・00）の制作発表に出席した。一流シェフだった主人公が、刑務所の管理栄養士として働くことになり、塀の中の刑務官や受刑者たちとのトラブルや騒動を乗り越えていく物語。刑務所内のルールも描かれることにちなみ、譲れないルールを聞かれた小池は「“おはようございます”は、ちゃんと言う」と答えた。「あいさつって気持ち