6日夜、名古屋市中区で「友人が刺された」などと通報があり、男性が顔から血を流しているのが見つかりました。警察が殺人未遂事件として捜査しています。 【写真を見る】「友人が刃物で刺された」栄3丁目で男性（18）が鼻や頬から血を流す… 命に別状なし襲ったとみられる男2人が逃走中上下黒い服を着用警察が殺人未遂事件として捜査 （近くで働く人）「言い合いというか、そんな感じになっていた。血が出ていた。タオルで