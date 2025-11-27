道の駅激怒「電気ぜんぶ消します！」“異例”の徹底対策を実施！ 同様の「走り屋集結スポット化」で“迷惑行為”に悩む施設も… 相次ぐ道の駅「迷惑集団」来場の現状とは

相次ぐ道の駅の「迷惑利用者集結」

国土交通省 岡山国道事務所は2025年11月14日から、道の駅「笠岡ベイファーム」において、迷惑行為に対する対策を実施しています。

しかし実は、過去には周辺の道の駅でも度重なる迷惑行為があったことから、対策が講じられていました。一体どういうことなのでしょうか。

道の駅「笠岡ベイファーム」に集結したバイク（画像：国土交通省）。

岡山県笠岡市にある道の駅「笠岡ベイファーム」は、2011年に開業。笠岡湾の広い干拓地に位置し、整備中の国道2号のバイパス「笠岡バイパス」沿いにあります。

国道2号のバイパスは多くが未開通であり、アクセスは良好ではないものの、瀬戸内海や笠岡牛などのグルメのほか、敷地内の広大な花畑には菜の花やひまわり、コスモスなど、四季折々の花が植えられるなど、観光・立ち寄りポイントになっています。

設備も整っており、駐車場は126台（さらに臨時で110台）を用意。休憩所は24時間利用でき、観光スポットという役割だけでなく、山陽エリアの長距離ドライバーにとって、貴重な休憩スポットになっています。

しかし、目の前に走りやすい道路があり、しかも夜間であっても休憩所として使える無料の広い駐車場があるということから、迷惑客も集まり始めるようになりました。

クルマやバイクなどが集団で来場し、ミーティング会場あるいは集会所と化すようになりました。なかには大声で騒いだり、改造したバイクやクルマで爆音を轟かせるものもいるといいます。

同事務所は「迷惑行為が散見されており、市役所や警察を始め、周辺地域の方からやインターネット上でも意見が寄せられています」としており、周辺住民に多大な迷惑がかかっていることを苦慮しています。

発表資料の画像では、金曜日の深夜23時に駐車場に多数のバイクが集結。一般利用者にとっては施設に入りづらく、近寄りたくない雰囲気になっています。

2023年7月には、注意喚起として駐車場の照明を暗くする対策をしてきましたが、それでも改善が見られず、今回「照明の全消灯」、つまりブラックアウトさせることとしました。

照明は22時以降に全消灯し、駐車場内で話し込んだり、ミーティングのようなことができなくなります。また、警告看板の設置や、関係機関と連携した違法車両の取締りも実施する予定です。

いっぽう、こうした道の駅の迷惑集団によるトラブルは後を絶ちません。

同じ国道2号の広島県東広島市にある道の駅「西条のん太の酒蔵」は、2022年7月に開業した新しい道の駅ですが、開業から1年半が経過した2024年12月には迷惑行為が多発しているとし、対策を講じることを明らかにしました。

やはりここでも深夜に改造車やバイク集団が集まり、騒音や危険走行、さらにはゴミの散乱などの行為が見られ、「暴走族のサーキット場になっている」「ガラの悪い人で駐車場が埋まり恐ろしい」などの意見が寄せられたといいます。

そこで「西条のん太の酒蔵」でも照明の全消灯を実施。また車高を下げた不正改造車が進入できないよう、減速バンプの設置なども行い、徹底した迷惑集団の排除作戦を行っています。

さらにこのほかの道の駅でも、やはり不正改造車のたまり場になっているようで、SNSなどでも近隣住民や休憩などで使いたい利用者からの苦情が多数見られます。

「千葉県の“道の駅いちかわ”も都心に近いせいか日・祝の前日はマフラー改造したバイクやクルマでうるさいです」「奈良県の針テラスもバイク酷いよ。夜中、車で仮眠してたりすると怖いくらいブンブンひっきりなしに集まって来る」

一部では運輸局や警察署と連携して街頭検査を行い、その場で取り締まりを行っているところもあります。

立地がよく、また時間を問わずいつでもクルマを停めて休憩ができる道の駅ですが、各地で迷惑集団の集会場所と化している現状に、道の駅管理者や周辺住民は頭を悩ませています。