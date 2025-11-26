「しまむらファッション」で高級車ディーラーに行ったら塩対応→アンケートに「医師」と書いた瞬間、態度が一変！

人を見た目で判断してはいけないと分かっていても、客の身なりによって態度を変える店員は残念ながら存在する。投稿を寄せた三重県の50代女性（医師）は、ある高級車ディーラーでの不愉快な体験を明かした。

父親の車を購入するため、2人でBMWの販売店を訪れたときのことだ。「ラフな格好」だったという女性は、展示車を見てこう尋ねた。

「かっこいい車があったので『この車の右ハンドル仕様はないのですか？』と聞いても、てんで相手にしてくれませんでした」

「腹が立ったのでベンツを買いました」

質問をしているのにまともに取り合わないとは、ひどい対応だ。女性は「しまむらファッションだったのが悪かったのでしょうね」と自虐的に書いているが、「本気で買おうと思っていたのにがっかり」するのも当然だろう。

帰り際にアンケートへの記入を求められた女性。そこで職業欄に「医師」と記入したところ、店員の態度は掌を返したように変わったという。

「後日家までパンフレットを持ってやってきましたが、腹が立ったので、ベンツを買いました」

見た目で客を値踏みした結果、優良顧客を逃したディーラー。逃した魚はあまりにも大きかったようだ。

