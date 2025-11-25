【DLsiteの大実験】 11月25日～11月30日 開催 料金：無料

エイシスは、二次元コンテンツの総合ダウンロードサービス「DLsite」にて、PC同人ゲームをスマートフォンで遊べるキャンペーン「DLsiteの大実験 ～あらゆるPCゲームがスマホで!? そんな未来を先行体験！～」を11月25日より11月30日までの期間限定で開催する。利用料金は無料。

本施策の対象は「DLsite」で販売が行なわれているPC同人ゲームのうち約20,000作品。クラウドゲーミング方式を採用した独自のウェブアプリケーション「DLsite GamePlay」を通じて、購入済みかつの対象作品がスマートフォンにてインストール不要でプレイが可能となる。

なお、本施策の各対象作品について厳密な動作検証は行なっておらず、作品によっては不具合が発生する場合や、開催期間中に対象から外れることもありえるという。

本施策は2025年8月に取得した「OOParts Engine」と既存の「DLSiste」のシステムと統合した独自システムにより、場所や機器の制約なく作品を楽しめる環境を実現するために行なわれる試み。今回の施策を通じてクリエイターやユーザーから寄せられた意見や要望を基に、今後の正式対応を目指し開発を進めていくとしている。

□「DLsiteの大実験 ～あらゆるPCゲームがスマホで!? そんな未来を先行体験！～」のページ