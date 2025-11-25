TUY

¡Ú²èÁü¡ÛÂæÉ÷¿ÊÏ©¡¦Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤òÃÏÊý¤´¤È¤Ë

2025Ç¯11·î25Æü10»þ15Ê¬È¯É½¡¡µ¤¾ÝÄ£

25Æü9»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ    Ç®ÂÓÄãµ¤°µ
Âç¤­¤µ    -
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó
Ãæ¿´°ÌÃÖ    ËÌ°Þ10ÅÙ35Ê¬ (10.6ÅÙ)
Åì·Ð122ÅÙ25Ê¬ (122.4ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ 30 km/h (16 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    1000 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    15 m/s (30 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    23 m/s (45 kt)

25Æü21»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥¹¥ë³¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ11ÅÙ05Ê¬ (11.1ÅÙ)
Åì·Ð120ÅÙ30Ê¬ (120.5ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ËÌÀ¾ 20 km/h (10 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    996 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    85 km (47 NM)

26Æü9»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    Æî¥·¥Ê³¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ12ÅÙ10Ê¬ (12.2ÅÙ)
Åì·Ð117ÅÙ55Ê¬ (117.9ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ËÌÀ¾ 25 km/h (14 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    996 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    20 m/s (40 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    30 m/s (60 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    110 km (60 NM)

27Æü9»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    Æî¥·¥Ê³¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ12ÅÙ30Ê¬ (12.5ÅÙ)
Åì·Ð114ÅÙ35Ê¬ (114.6ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ 15 km/h (8 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    985 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    30 m/s (55 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    40 m/s (80 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    165 km (90 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è    Á´°è 260 km (140 NM)

28Æü9»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    Æî¥·¥Ê³¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ12ÅÙ00Ê¬ (12.0ÅÙ)
Åì·Ð112ÅÙ40Ê¬ (112.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ    985 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    30 m/s (55 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    40 m/s (80 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    260 km (140 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è    Á´°è 350 km (190 NM)

29Æü9»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    Æî¥·¥Ê³¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ11ÅÙ55Ê¬ (11.9ÅÙ)
Åì·Ð111ÅÙ05Ê¬ (111.1ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ    990 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    35 m/s (70 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    330 km (180 NM)

30Æü9»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    Æî¥·¥Ê³¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ12ÅÙ25Ê¬ (12.4ÅÙ)
Åì·Ð109ÅÙ40Ê¬ (109.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ËÌÀ¾ ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ    998 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    20 m/s (40 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    30 m/s (60 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    440 km (240 NM)
 

