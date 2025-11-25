´ÆÆÄ¤¬¾åÈ¾¿È¤òÊú¤»Ù¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬²¡¤·¤Î¤±¤ë´Ú¹ñ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥óÁª¼ê¡Ä ¥»¥¯¥Ï¥éÏÀÁè¤Ë´ÆÆÄ¤¬¼áÌÀ
¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢½÷»ÒÁª¼ê¤Î¿ÈÂÎ¤ò²áÅÙ¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¥à¡¦¥ï¥ó¥®´ÆÆÄ¡Ì»°ð¢¡Ê¥µ¥à¥Á¥ç¥¯¡Ë»ÔÄ£¡Í¤¬¡Ö¤ß¤¾¤ª¤Á¤ÎÃ¼¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¸í²ò¤¬À¸¤¸¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¥¥à´ÆÆÄ¤Ï24Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹1¡×¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤Ä¤¤¡£½÷»ÒÁª¼ê¤Ï¡Ê¥´¡¼¥ë¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¼º¿À¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤ÈÁª¼ê¤¬¤±¤¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£²ó¤ÎµÄÏÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥¥à´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£²ó¤Î½ÕÀî¡Ê¥Á¥å¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤¦¤Á¤ÎÁª¼ê1¿Í¤ò»ä¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¬¡¢¼º¿ÀÄ¾Á°¤Î¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢É¨¤Ë¤¢¤¶¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Îã¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥¥à´ÆÆÄ¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÏÀµÄ¤¬µ¯¤¤¿¸å¡¢³ºÅö¤ÎÁª¼ê¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£¥¥à´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÁª¼ê¤Ï¡ÖÀª¤¤¤è¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤¾¤ª¤Á¤ÎÃ¼¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÄË¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë²¡¤·¤Î¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¥à´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤«¡£¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¥à´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ëÄ°¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢»Ù¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç²¡¤·¤Î¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÎ¦¾å³¦¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Îã¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤À¡£¤É¤Î»ØÆ³¼Ô¤â¡ÊÁª¼ê¤¬¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð³§»Ù¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡×¤È½Å¤Í¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
23Æü¡¢¿ÎÀî¾¾Åç¡Ê¥½¥ó¥É¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤Ç¡¢»°ð¢»ÔÄ£½êÂ°¤Î¥¤¡¦¥¹¥ß¥óÁª¼ê¤¬¹ñÆâ½÷»ÒÉô1°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÃæ·Ñ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥¤Áª¼ê¤¬´°Áö¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÃÏÅÀ¤Ë¤¤¤¿¥¥à´ÆÆÄ¤¬¥¤Áª¼ê¤Ë¶á¤Å¤¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ç¾åÈ¾¿È¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤¿¡£¥Þ¥é¥½¥ó´°Áö¸å¤ÎÄãÂÎ²¹¾É¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢Áª¼ê¤ËÌÓÉÛ¤ä¥¿¥ª¥ë¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¤³¤È¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¤Áª¼ê¤Î¤·¤«¤á¤¿É½¾ð¤ä¡¢²¡¤·¤Î¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤·¤°¤µ¤ò¤·¤¿¾ìÌÌ¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¥à´ÆÆÄ¤¬²áÅÙ¤Ë¿ÈÂÎÀÜ¿¨¤ò¤·¤Æ¥¤Áª¼ê¤¬ÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¿äÂ¬¤¬°ìÉô¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£