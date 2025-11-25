º£°æÃ£Ìé¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÖÅÝ¤·¤¿¤¤¡×ÂÇÅÝÀë¸À¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂ³¡¹È¿±þ¡ÖÆþÃÄ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¡×
¡¡À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¡ÈÂÇÅÝ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àë¸À¡É¤·¤¿¤³¤È¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂ³¡¹¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡º£°æ¤ÏÁ°Æü24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å9¡¦54¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¾¾ºäÂçÊå»á¤«¤é¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÅÝ¤·¤Ë¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤Èº£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËMLB¤ÎµåÃÄ¤òÁª¤Ö¤Î¤«¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¡ÖËÍ¤ÏÅÝ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤É¤¦¤»¤À¤Ã¤¿¤é¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê²óÅú¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óÂçÃ«Áª¼ê¡¢»³ËÜÅê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡ÈÂÇÅÝ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡É¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂ³¡¹¤ÈÊóÆ»¡£Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.com¡×¤¬¡Öº£°æ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤¡¢¤à¤·¤í¡ØÈà¤é¤òÅÝ¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÉÕ¤±¤ÆÊó¤¸¤ë¤È¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤â¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤À¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤â¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Çº£°æ¤¬¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÅÝ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£ÊÆ¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤â¸ø¼°X¤Ç¡Öº£°æ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÈÈà¤é¤òÅÝ¤·¤¿¤¤¡É¡×¤ÈÂ®Êó¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢5Ç¯°Ê¾å¤ÎÇ¯¿ô¤Ç¡¢1²¯¥É¥ë¡ÊÌó154²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë·ÀÌó¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£