¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö½õ»º±¡¤Ð¤Ö¤Ð¤Ö¡×¤Î12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ø0ºÐ»ù¤òÊÝ°é±à¤ËÆþ¤ì¤ë¤È°¦Ãå¾ã³²¤Ë¤Ê¤ë¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÊÝ°é±à¿½¤·¹þ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤ëÃæ¡¢¡Ö0ºÐ¤òÊÝ°é±à¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â°¦Ãå¾ã³²¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤ÎÇº¤ß¤ËÎ¨Ä¾¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö0ºÐ»ù¤ÇÊÝ°é±à¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¯Çº¤à»þ´ü¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö°Â°×¤Ë¡È°¦Ãå¾ã³²¡É¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤¹¤®¡ª¡×¤È¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÉ÷Ä¬¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤ì¤À¤±°¦¾ð¤ò¤«¤±¤¿¤é½½Ê¬¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤Î´ð½à¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´°àú¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤¹¤ëÃæ¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏË½¸À¤òÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦Æü¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æü¡¹°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¸ì¤ë¡£

¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ëº¬¶¯¤¤¡È3ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÊì¿Æ¤Î°¦¾ð¤¬ÀäÂÐ¡É¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Àµ²ò¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö³¤³°¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È»Ò°é¤Æ¤ÏÊ¬¶È¡£¥Ù¥Óー¥·¥Ã¥¿ー¤Ëµ¤·Ú¤ËÍÂ¤±¤ëÊ¸²½¤âÉáÄÌ¤Ç¡¢°¦Ãå¾ã³²¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È°ÛÊ¸²½¤ÎÎã¤ò¾Ò²ð¡£ÆüËÜ¤Î¥Þ¥Þ¤¬É¬Í×°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤¿¤ê¡¢´°àú¤òµá¤á¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦É÷Ä¬¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£

HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö0ºÐ¤«¤éÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÕ¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÂç¿Í¤äÍ§Ã£¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡È»Ò¶¡¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ´Á³¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡É¡×¤ÈÁ°¸þ¤­¤Ë¸ì¤ê¡¢¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç°¦Ãå¾ã³²¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊµÔÂÔ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÃ¡×¤ÈÄêµÁ¡£¡ÖÉáÄÌ¤Ë²È¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¡¢²¹¤«¤¤ÉÛÃÄ¤Ç¿²¤«¤»¡¢¾Ð¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÊÝ°é±à¤ËÍÂ¤±¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë°¦Ãå¾ã³²¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÃÇ¸À¤¹¤ë¡£

ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤â»Ò¶¡¤ÈÌ©ÅÙ¤ÎÇ»¤¤´Ø¤ï¤ê¤¬¤Ç¤­¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¡£24»þ´Ö¤º¤Ã¤È²º¤ä¤«¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤²¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Þ¥Þ¤Ë¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÏÉ¬Í×¡×¤È¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ø¥¨ー¥ë¡£¡Ö0ºÐ¤«¤éÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤ëÉ¬Í×¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤íÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡È¥é¥Ã¥­ー¡É¤Ê¾õÂÖ¡£¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÍÂ¤±¤Æ¡¢¤ª»Å»ö¤â»Ò°é¤Æ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÇÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:00

¡ÖÊì¿Æ¤Ï»Ò°é¤Æ¤ÎÃæ¿´¡×¡Ä¤½¤ÎÉ÷Ä¬¤È³ëÆ£
04:28

³¤³°¤Î»Ò°é¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤È¡ÉÊ¬¶ÈÀ©¡É¤À¤Ã¤¿
10:00

Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤È¤Î¡È¼Á¤Î¹â¤¤»þ´Ö¡É

´ØÏ¢µ­»ö

12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡Ö¿ô»ú¤Ç°é»ù¤ò¤¹¤ë¤Ê¡ª¡×»þ·×¤ò³°¤·¤Æ¥Þ¥Þ¤ÎÄ¾´¶¤Ë½¾¤¨¤ÈÇ®ÊÛ

12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡Ö¿ô»ú¤Ç°é»ù¤ò¤¹¤ë¤Ê¡ª¡×»þ·×¤ò³°¤·¤Æ¥Þ¥Þ¤ÎÄ¾´¶¤Ë½¾¤¨¤ÈÇ®ÊÛ

 12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡Öº£Æü¤ÎÈÕ¸æÈÓ¤¤¤é¤ó¤«¤â¡ª¡×¥­¥ã¥Ã¥µ¥Ð¥¤¥â¤ÇÄÁ¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ËÂç¶½Ê³

12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡Öº£Æü¤ÎÈÕ¸æÈÓ¤¤¤é¤ó¤«¤â¡ª¡×¥­¥ã¥Ã¥µ¥Ð¥¤¥â¤ÇÄÁ¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ËÂç¶½Ê³

 12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡¢²ÃÆ£²Æ´õ¤µ¤ó¤Ë¥º¥Ð¥ê¡ÖÇ¥¿±¤Ï·ò¹¯¤À¤«¤é¤Ç¤­¤ë¡£¤½¤ì°Ê¾å´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×

12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡¢²ÃÆ£²Æ´õ¤µ¤ó¤Ë¥º¥Ð¥ê¡ÖÇ¥¿±¤Ï·ò¹¯¤À¤«¤é¤Ç¤­¤ë¡£¤½¤ì°Ê¾å´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë_icon

¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 60.60Ëü¿Í 3046 ËÜ¤ÎÆ°²è
¤¬¤ó¤Ð¤é¤ó¤Ç¤¨¤¨¡ª ¥Æ¥­¥È¡¼¤Ç¤¨¤¨¡ªÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤­¤¿·Ð¸³¤È¼«¿È¤Î½Ð»º»Ò°é¤Æ¤«¤éÄË´¶¤¹¤ëÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡£¥­¥ì¥¤¥´¥ÈÈ´¤­ÊýË¡ÏÀ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡Ø¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¤¹¡ªYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô60Ëü¿Í
youtube.com/channel/UCgLt6RS5cHmL6i15sbu2kGw YouTube