¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö½õ»º±¡¤Ð¤Ö¤Ð¤Ö¡×¤Î12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ø0ºÐ»ù¤òÊÝ°é±à¤ËÆþ¤ì¤ë¤È°¦Ãå¾ã³²¤Ë¤Ê¤ë¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÊÝ°é±à¿½¤·¹þ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤ëÃæ¡¢¡Ö0ºÐ¤òÊÝ°é±à¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â°¦Ãå¾ã³²¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤ÎÇº¤ß¤ËÎ¨Ä¾¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö0ºÐ»ù¤ÇÊÝ°é±à¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¯Çº¤à»þ´ü¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö°Â°×¤Ë¡È°¦Ãå¾ã³²¡É¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤¹¤®¡ª¡×¤È¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÉ÷Ä¬¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤ì¤À¤±°¦¾ð¤ò¤«¤±¤¿¤é½½Ê¬¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤Î´ð½à¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´°àú¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤¹¤ëÃæ¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏË½¸À¤òÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦Æü¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æü¡¹°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ëº¬¶¯¤¤¡È3ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÊì¿Æ¤Î°¦¾ð¤¬ÀäÂÐ¡É¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Àµ²ò¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö³¤³°¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È»Ò°é¤Æ¤ÏÊ¬¶È¡£¥Ù¥Óー¥·¥Ã¥¿ー¤Ëµ¤·Ú¤ËÍÂ¤±¤ëÊ¸²½¤âÉáÄÌ¤Ç¡¢°¦Ãå¾ã³²¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È°ÛÊ¸²½¤ÎÎã¤ò¾Ò²ð¡£ÆüËÜ¤Î¥Þ¥Þ¤¬É¬Í×°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤¿¤ê¡¢´°àú¤òµá¤á¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦É÷Ä¬¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö0ºÐ¤«¤éÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÕ¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÂç¿Í¤äÍ§Ã£¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡È»Ò¶¡¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ´Á³¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡É¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤ê¡¢¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç°¦Ãå¾ã³²¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊµÔÂÔ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÃ¡×¤ÈÄêµÁ¡£¡ÖÉáÄÌ¤Ë²È¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¡¢²¹¤«¤¤ÉÛÃÄ¤Ç¿²¤«¤»¡¢¾Ð¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÊÝ°é±à¤ËÍÂ¤±¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë°¦Ãå¾ã³²¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤â»Ò¶¡¤ÈÌ©ÅÙ¤ÎÇ»¤¤´Ø¤ï¤ê¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¡£24»þ´Ö¤º¤Ã¤È²º¤ä¤«¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤²¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Þ¥Þ¤Ë¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÏÉ¬Í×¡×¤È¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ø¥¨ー¥ë¡£¡Ö0ºÐ¤«¤éÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤ëÉ¬Í×¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤íÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡È¥é¥Ã¥ー¡É¤Ê¾õÂÖ¡£¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÍÂ¤±¤Æ¡¢¤ª»Å»ö¤â»Ò°é¤Æ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÇÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
