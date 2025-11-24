30歳・人気テニスプレイヤー、“バスト悩み”告白「正直めちゃくちゃ重いです」
人気テニスプレイヤーの園田彩乃（30）が、21日までに自身のインスタグラムを更新し、“バスト悩み”についてつづった。
【写真あり】「正直めちゃくちゃ重いです」存在感抜群…水着姿の園田彩乃
園田は、1995年10月6日生まれ、福岡県出身。JTAの最高ランキングは、シングルス80位・ダブルス56位。また、インスタグラムに水着姿を投稿するなどSNSでも積極的に発信を行っており、インスタグラムのフォロワーは10.3万人を誇る。11月には完全受注生産で30歳を記念して制作した、初のメモリアル写真集『彩−いろどり−』をリリースする。
この日の投稿では「今までバストについて話した事ありませんでしたが DMも来たり女性の悩みでもあると思うので少し」と書き出し、「えー。正直めちゃくちゃ重いです。走ると邪魔です。もちろんテニスの時も」と正直な思いを吐露。
「おもりが付いているみたいなものなので肩も前に入ります。私の首を痛める悩みはそこも原因の１つだと思います。手術をするわけにもいかないのでしっかりケアをしないととんでもなく肩が凝ります」と続けた。
また、「ここでケアについて話しますと、日頃から自分でマッサージもやりますがちゃんとマッサージも受けに行っています」と告白し、「私の行っているサロンではオイルマッサージもありますがバストマッサージというメニューもあります。
なかなか女性も最初に行くのは何か結婚式前などきっかけが必要かもとは思いますが、日頃からのケアはやはり大事です」とケアの重要性をつづった。
そして「本当に姿勢に影響します。それに形も良くなりますし背中や脇腹もすごくスッキリします。女性のみなさんぜひ近くのバストケアマッサージなど調べてスペシャルケアの日も作ってみてください」とし、自身が通うサロンにも明かした。
