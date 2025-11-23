¡ÚÇÊÁ¡Û¡Ø¥µ¥ÓÇ¡Ù¤¬»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÆÃÄ§3Áª¡¡°Õ³°¤ÊÀÊÌ³ä¹ç¤äÀ³Ê¤Î·¹¸þ¤Ê¤É¤´¾Ò²ð
1.Í£°ìÌµÆó¤ÎÌÏÍÍ¤ò³Ú¤·¤á¤ë
¡Ö¥µ¥ÓÇ¡×¤Ï¡¢¹õ¤ÈÃã¿§·Ï¡ÊÀÖÃã¿§¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¡Ë¤ÎÈïÌÓ¤¬¤Þ¤À¤éÌÏÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¼ï¤Ç¡¢¹¤¤°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤È¡¢»°ÌÓÇ¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡Ö»¬¤Ó¤¿Å´¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¹õ¤ÈÃã¿§·Ï¤Î¿§Ì£¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸ÄÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈïÌÓ¥Ñ¥¿ー¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥µ¥ÓÇ¡×¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¹õÌÓ¤¬¤Á¤Ê¡Ö¹õ¥µ¥Ó¡×¡¢Ãã¿§¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¡ÖÀÖ¥µ¥Ó¡×¡¢¼ÊÌÏÍÍ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡ÖÇþ¤ï¤éÇ¡×¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÌÓ¿§¤¬Çö¤á¤Î¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥µ¥ÓÇ¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡Ö¤Ù¤Ã¤³¤¦Ç¡×¡Êóè¹ÃºÙ¹©¤Î¿§¹ç¤¤¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤Ê¤É¡¢Í£°ìÌµÆó¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¡¢º¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥µ¥ÓÇ¡×¤ÎÌÏÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¡¢¡Ö¤ï¤Ó¤µ¤Ó¡×¤ËÄÌ¤¸¤ëÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¼ñ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ÓÇ¡×Á´ÈÌ¤ò¡Ö¥Èー¥Æ¥£¥·¥§¥ë¡Êtortoiseshell cat¡¢óè¹Ã¤ÎÇ¡Ë¡×¤ÈÁí¾Î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤È½Å¤Í¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¡ÖWabi sabi cat¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2.¸¤¯¤Æ¶õµ¤¤òÆÉ¤á¤ë»Ò¤â¡ª¡©
¡Ö¥µ¥ÓÇ¡×¤ÎÀ³Ê¤ò¤Ò¤È¸À¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¸¤¤¡×¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£»ý¤ÁÁ°¤Î´Ñ»¡ÎÏ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Õ¤ë¤Þ¤¨¤ëÁïÌÀ¤µ¤Ï¡¢¡Ö¶õµ¤ÆÉ²òÎÏ¡×¤Î¿½¤·»Ò¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼¡¤Î¥Ñー¥È¤Ç¾Ü¤·¤¯½Ò¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢°äÅÁÅª¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¤¬»ó¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»óÇÆÃÍ¤Î·Ù²ü¿´¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¥Ä¥ó¤òÈ¯Æ°¤µ¤»¤ë¥É¥é¥¤¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¿´¤ò¥ªー¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ°¦¾ð¿¼¤¯¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¡Ö¥µ¥ÓÇ¡×¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Ë¤·¤«´Å¤¨¤Ê¤¤°¦Ç¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ©¤ä¤«¤Ê·®¾Ï¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¤À¤«¸Ø¤é¤·¤²¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
3.°µÅÝÅª¤Ë»óÇ¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤
¡Ö¥µ¥ÓÇ¡×¤Ï¡¢Ê¬Îà¾å¡¢»°ÌÓÇ¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢°äÅÁÅª¤Ê³ÎÎ¨¤Ë¤è¤ê¡¢»ó¤¬°µÅÝÅª¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°ÌÓÇ¤ÎÍº¡¢»ó¤ò·èÄê¤¹¤ëÍ×°ø¤Ï¡¢ÀÀ÷¿§ÂÎ¤ÎÂ¸ºß¤¬Ì©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»óÇ¤Ï¡ÖXX¡×¡¢Íº¤Ï¡ÖXY¡×¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¹õ¤ÈÃã¿§¤ÎÈïÌÓ¤ò¤Ä¤¯¤ëÀÀ÷¿§ÂÎ¤Ï¡ÖX¡×¾å¤Ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»°ÌÓÇ¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤ÈÃã¿§¤ò»Ê¤ë¡ÖX¡×¤¬Æ±»þ¤Ë£²¤Ä¤½¤í¤¦¤³¤È¤¬É¬¿Ü¾ò·ï¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖX¡×¤¬£±¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤ÍºÇ¤Ï¡¢¹õ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃã¿§¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤ÎÌÓ¿§¤·¤«¸½¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢Íº¤Î¡Ö¥µ¥ÓÇ¡×¤Ï¡¢°äÅÁ¾å¡¢¸¶Â§Åª¤Ë½Ð¸½¤·¤Ê¤¤¤·¤¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ìó3ËüÊ¬¤Î1¤Î³ÎÎ¨¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÍºÇ¤Ï¡¢ÀÀ÷¿§ÂÎ°Û¾ï¤Î·ë²Ì¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢»°ÌÓÇ¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥µ¥ÓÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¾åµ¤ÎÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥µ¥ÓÇ¡×¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É»óÇ¤Ç¤¹¡£
¸ÄÂÎ¤´¤È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÊÈïÌÓ¥Ñ¥¿ー¥ó¡¢¸¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤Û¤Ü»óÇ¤·¤«¤Ê¤¤°äÅÁ»ÒÅª¤ÊÉÔ»×µÄ¤µ¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥µ¥ÓÇ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤È¤á
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ÓÇ¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥ÓÇ¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò´ÊÃ±¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤ËÆó¤Ä¤È¤Ê¤¤ÈïÌÓ¥Ñ¥¿ー¥ó¡×¡¢¡Ö¶õµ¤¤¬ÆÉ¤á¤ëÁïÌÀ¤µ¡×¡¢¡Ö°äÅÁÅª¤Ë»óÇ¤¬ÂçÈ¾¡×¡¢¤³¤Î3¤Ä¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÊ¸¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿À³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê·¹¸þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡Ö¥µ¥ÓÇ¡×¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¥µ¥ÓÇ¡×¤Î°¦Ç¤È´Ø¤ï¤ê¡¢¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î»Ò¤é¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£