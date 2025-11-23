¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ê¤é½÷ÀÅ·¹Ä¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¥é¥ª¥¹¸øÌ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ·¹ÄÂÔË¾ÏÀ¤¬ºÆÇ³¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÁý¤·¡Ä¡×
¡¡11·î17Æü¤«¤é5Çñ6Æü¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢½é¤Î³¤³°¸øÌ³¤È¤·¤Æ¥é¥ª¥¹¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡£¹ñ²È¼çÀÊ¤ä¼óÁê¤¬ÀÜ¶ø¤¹¤ëÂç´¿ÂÔ¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡Ö°¦»ÒÅ·¹Ä¡×ÂÔË¾ÏÀ¤¬ºÆ¤ÓÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯4·î¤ËÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ë½¢¿¦¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¸øÌ³¤ÎÀè¡¹¤Ç¤Ï¡È°¦»Ò¤µ¤Þ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¹Ä¼¼¤Î¾Íè¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ª¤è¤Ó11·î20Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤è¤êµ»ö¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ê¤é½÷ÀÅ·¹Ä¤Ç¤â¤¤¤¤¡×»Ù»ý70¡ó¤ÎÀ¼
¡¡º£Ç¯¤ÎËèÆü¿·Ê¹¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢½÷ÀÅ·¹Ä»¿À®¤¬70¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÅÔ°ÖÎîÆ²¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤Èº©ÃÌ¤·¤¿ÅÄÃæÍÎ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃËÀ¹ÄÂ²¤·¤«·Ñ¾µ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ê¤é½÷ÀÅ·¹Ä¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¥é¥ª¥¹¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡¡¡ÎÂåÉ½»£±Æ¡Ï©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡¤Î²ÏÀ¾½¨ºÈ½Ú¶µ¼ø¤Ï¡Ö¹ÄÂ²¿ô¤Î¸º¾¯¤Ï¿¼¹ï¤Ç¡¢¸øÌ³¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥é¥ª¥¹Ë¬Ìä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¤Ë¤â¸øÌ³¤ÎÉý¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÁý¤·¡¢½÷ÀÅ·¹ÄÍÆÇ§¤Îµ¡±¿¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
