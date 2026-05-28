「両国の相互理解と友好関係の更なる発展につながることを願うとともに、お二方のご健勝、そして、フィリピン共和国の繁栄と貴国国民の幸せを祈り、杯を挙げたく思います」【写真】晩餐会初出席で緊張気味の悠仁さまに笑顔で話しかける愛子さま愛子さまの高いコミュニケーション力5月27日、皇居・豊明殿にて、天皇皇后両陛下主催によるフィリピンのマルコス大統領夫妻を歓迎する宮中晩餐会が開かれ、陛下はお言葉を述べられた。