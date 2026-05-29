'24年4月に日本赤十字社に就職し、社会人生活も3年目に入った愛子さま（24歳）。勤め始めたころは朝9時の始業に間に合わず、遅刻することも少なくなかった。大らかな性格も「遅刻癖」を克服「雅子さまは体調に波があるうえ生活リズムが夜型とみられ、ちょっとした遅刻が多い。その影響なのか、愛子さまも少し時間に大らかなところがあります。たとえば'24年5月、初めての単独公務で国立公文書館を訪れた際も、皇居から目と鼻の先に