5月23日、代々木公園で催された「ラオスフェスティバル2026」の開会式に、モスグリーンの民族衣装で出席された愛子さま。式典では、トンサワン副首相兼外相らとテープカットに臨まれた。「実は、テープカットは初めてのご経験だったようで、『うれしいです。私、初めてなんです』と喜んでいらっしゃったそうです」（皇室担当記者）テープカット用のハサミを手渡された愛子さまは、刃先を内側に向け、左手で即座に覆われた。このご