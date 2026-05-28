「両国が、海でつながる親しい隣国として、今後も緊密な交流を続け、平和で可能性あふれる未来を共に織りなし、繁栄していくことを期待いたします」このように天皇陛下が述べられたのは、5月27日夜に開かれた、国賓として来日したフィリピンのマルコス大統領夫妻を歓迎する宮中晩餐会だ。同国から国賓が来日したのは、2015年6月のアキノ大統領以来8回目となる。天皇皇后両陛下が主催され、秋篠宮ご夫妻や、今回が2回目となる愛子さ