2026年5月31日、東京都新宿区の明治神宮野球場で東京六大学野球の「早慶戦」を観戦された天皇陛下と長女・愛子さま。東京六大学野球の「天覧試合」は32年ぶりだった。お二人が貴賓席に姿を見せられると、大歓声が起こった。【写真】愛子さまの観戦コーデ全身姿を見る。他、淡いグリーンの民族衣装をお召しになった姿などもこの日、愛子さまは白のお召し物に、ライトグリーンのジャケットを合わせ、初夏を感じさせるコーデだっ