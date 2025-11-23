Wi-Fi¤¬¤Ê¤¤¤È¡ÖÆ°²è»ëÄ°¤Ï²æËý¤·¤Æ¡×¤È¾®³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ê°ÂSIM¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡ÖÍÆÎÌÌµÀ©¸Â¡×¤«¤Ä¡Ö·î³Û5000±ßÂæ¡×¤â²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
³Ê°ÂSIM¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó
³Ê°ÂSIM¤È¤Ï¡¢Âç¼êÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é²óÀþ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¡ÊMVNO¡Ë¤äÂç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥×¥é¥ó¡¢¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤ò»Ø¤¹¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
ÁíÌ³¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅÅµ¤ÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë·¸¤ëÆâ³°²Á³Êº¹Ä´ºº－ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÄ´ºº·ë²Ì¡Ê³µÍ×¡Ë－¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄÌ¿®ÎÁ¶â¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ê°ÂSIM¤Î¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢·î³ÛÎÁ¶â¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÂçÍÆÎÌ¤äÍÆÎÌÌµÀ©¸Â¤Ç»È¤¨¤ë¥×¥é¥ó¤¬Áý¤¨¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ê°ÂSIM¤ÎÍÆÎÌÌµÀ©¸Â¥×¥é¥ó¤Ï¡¢Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤â¤Î¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢°Â¤¤²Á³ÊÀßÄê¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
³Ê°ÂSIM¤Î¡ÖÍÆÎÌÌµÀ©¸Â¡×¥×¥é¥ó¤Î¼ïÎà
³Ê°ÂSIM¤Î¡ÖÍÆÎÌÌµÀ©¸Â¡×¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ·î³ÛÎÁ¶â¤¬ÊÑÆ°¤·¡¢ÌµÀ©¸Â¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡ÖÄÌ¿®Â®ÅÙ¤Ë¾å¸Â¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤ÏÌµÀ©¸Â¡×¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢mineo¤Î¡Ö¥Þ¥¤¤½¤¯¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡×¤Ï¡¢ºÇÂç1.5Mbps¤È¤¤¤¦ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¼«ÂÎ¤ÏÌµÀ©¸Â¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Ê°ÂSIM¤Ç¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¡Ö¥Çー¥¿»È¤¤ÊüÂê¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
³Ê°ÂSIM¤Ç¡ÖÍÆÎÌÌµÀ©¸Â¡×¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥±ー¥¹¤ÈÃí°ÕÅÀ
Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÍÆÎÌÌµÀ©¸Â¥×¥é¥ó¤Ï¡¢·î³Û7000～8000±ßÄøÅÙ¤¬Áê¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ê°ÂSIM¤Ç¤Ï¡¢·î¡¹5000±ßÂæ¤â½½Ê¬¤Ë¼Â¸½²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢³Ê°ÂSIM¤Î¡ÖÍÆÎÌÌµÀ©¸Â¡×¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«Ãí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖÍÆÎÌÌµÀ©¸Â¡×¤¬É¬¤º¤·¤âÌµ¾ò·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î³Ê°ÂSIM»ö¶È¼Ô¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯º®»¨»þ¤Ê¤É¡¢¸øÊ¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Î¤¿¤áÂ®ÅÙÀ©¸æ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¤òÍøÍÑµ¬Ìó¤ÇÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄê¤Î³Ê°ÂSIM¤Ç¤Ï¡¢Ä¾¶á3Æü´Ö¤ÇÂçÎÌ¤Î¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Â®ÅÙ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬¹â²è¼Á¤ÎÆ°²è¤òÏ¢Â³¤·¤Æ»ëÄ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢Í½´ü¤»¤ÌÂ®ÅÙÀ©¸Â¤Ë¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¡¤Ë¡¢¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤ÎÍøÍÑ¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤Ï¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¤ÎÆ°²è»ëÄ°¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ê°ÂSIM¤Î°ìÉô¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤Ë¾å¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÀÌóÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥·ー¥ó¤òÁÛÄê¤·¡¢¥×¥é¥óÆâÍÆ¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
³Ê°ÂSIM¤Î¡ÖÍÆÎÌÌµÀ©¸Â¡×¥×¥é¥ó¤Ç²÷Å¬¤Ê¥¹¥Þ¥Û¥é¥¤¥Õ¤ò
¡ÖÍÆÎÌÌµÀ©¸Â¤Î¥×¥é¥ó¤ò·î³Û5000±ßÂæ¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤Ï¡¢³Ê°ÂSIM¤Î¥×¥é¥ó¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¸½²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢³Ê°ÂSIM¤ÎÍÆÎÌÌµÀ©¸Â¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸¤¯ÀáÌó¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬²÷Å¬¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー