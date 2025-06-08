初対面の相手を前にすると、できるだけ良い印象を持ってもらいたくて張り切る男性も多いのではないでしょうか。しかしその頑張りが、女性に「イタイ人…」と引かれている場合もあるようです。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「『空回ってるなぁ…』と盛り上がるどころか盛り下がる初対面男性の張り切り発言９パターン」をご紹介します。【１】「木村拓哉でーす」などフランクすぎる自己紹介「ふざけ