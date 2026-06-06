新歓コンパや結婚式の二次会など、多くの人が集まるパーティの席は、男女が出会うチャンスでもあります。沢山の男女がいるなかで、女性から興味を持たれる男性にはどんな特徴があるでしょうか？今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「パーティの席などで、『あの人と話してみたい！』と思われる男性の特徴９パターン」をご紹介します。【１】あまり騒ぎすぎず、適度に落ち着いた態度でいる「酔っ払ってテンシ