多くの男性にとって、女性の「素直さ」は美点であり、かわいらしく感じられる要素です。しかし、付き合っている彼氏に「素直だなあ」と思ってもらうには、どんな行動をとるべきなのでしょうか？そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「彼氏が『素直でカワイイなあ』とホクホクした気分になる女性の行動９パターン」をご紹介します。【１】彼氏の好きな料理を特訓するなど、喜んでもらおうと努力している「好