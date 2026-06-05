2025年の調査によると、全米の公立学校の88％が全生徒に端末を支給している/Klaus Vedfelt/Digital Vision/Getty Images（CNN）先日、ある保護者から相談を受けた。成績優秀でいい子だったはずの娘が、学校に行きたがらないという。遅刻や欠席が多くなり、このままでは高校を卒業できずに大学の入学許可も取り消されてしまうかもしれないと母親は心配する。一体何が起きているのか。母親によると、家庭ではよく考えてテクノロジー