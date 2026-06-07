人生100年時代、現役世代を駆け抜けた後はどのように過ごせばいいのでしょうか。精神科医の保坂隆先生いわく、人生後期は無理をせず「ほどほど」をキーワードに過ごすことが大切とのこと。『精神科医が教える 人生を楽しむ ほどほど老後術』より、日常生活を元気に楽しく暮らすための知識をご紹介します* * * * * * *飲んでいるコップの水が半分になったとき、「もう半分しか残っていない」と感じるでしょうか。それとも「まだ半分