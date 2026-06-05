女性との初対面で何を語るかによって、異性としての「第一印象」はほぼ決定されるもの。相手に不快感を与える発言をすれば、恋人候補からは外されてしまいます。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「初対面の女性に言うと『絶対彼氏にしたくないタイプ！』と烙印を押される非モテワード９パターン」をご紹介します。【１】「で、彼氏いるの？」など、ろくな会話もなく恋人の有無を確認する「どっちでも