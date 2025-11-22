CY¾Þ¤Î²øÏÓ¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤¬Ç§¤á¤¿»³ËÜÍ³¿¤Î¡È²ÁÃÍ¡É¡¡µå³¦ÁûÁ³¤ÎÃæ0ÆüÏ¢Åê¤Ø¤ÎËÜ²»¤òÅÇÏª¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¡£ËÜÅö¤ËÀ¨¤«¤Ã¤¿¡×
»³ËÜ¤Î²÷Åê¤Ø¤ÎÀµÄ¾¤Ê¿´¶¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë(C)Getty Images
°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¤À¤Ã¤¿¡ÖÏ¢Åê¡×
¡¡µå»Ë¤Ë»Ä¤ëÅÁÀâÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö11·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¡¢9²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾õ¶·¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÎÅêµå¤À¡£
¡¡°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¤È¸À¤¨¤ëÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡Ö»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÅêÆþ¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Á°Æü¤ÎÂè6Àï¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿»³ËÜ¤Ï96µå¤ò¾Ã²½¡£9²ó¤ò´°Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¸½ÃÏ»þ´Ö10·î25Æü¤ÎÂè2Àï¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð¡¢Ìó1½µ´Ö¤Ç·×201µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£ÁêÅö¤ÊÈèÏ«¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÆüËÜ¤Î²øÏÓ¤Ï°Û¼¡¸µ¤À¤Ã¤¿¡£°ì»àËþÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿9²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤È¡¢10²ó¡¢¤½¤·¤Æ11²ó¤È´°Éõ¡£4¥·¡¼¥à¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤¬96.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155.9¥¥í¡Ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èè¤ì¤òÈù¿Ð¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¡¢¶¯ÂÇ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÂÇÀþ¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎµåÃÄ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿»³ËÜ¡£¤½¤ÎÅêµå¤Ï¡¢MLB¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö11·î20Æü¡¢ÊÆÌîµåÀìÌçYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØFoul Territory¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤ÏÈà¤À¤«¤é½ÐÍè¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤¯¸À¤¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤â2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤À®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£31»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨2.21¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢241Ã¥»°¿¶¡ÊÆ±2°Ì¡Ë¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¹¥¿¡¼¥È21²ó¡ÊÆ±2°Ì¥¿¥¤¡Ë¡¢13¾¡¡ÊÆ±6°Ì¥¿¥¤¡Ë¤Î¸®ÊÂ¤ß¥Ï¥¤¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òµÏ¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤â2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¾×·â¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¿¤ÀÅê¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ï¢Åê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤¬ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÈà¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÂè1Àï¤ÈÂè3Àï¤ËÅê¤²¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤¾¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤¢¤ä¤Ã¤ÆÏ¢Åê¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¤É¤¦¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡£¤â¤·ËÍ¤¬¥ä¥Þ¥â¥È¤ÈÆ±¤¸Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¤é²¿¤È¤«¤·¤ÆÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ò¹¯ÌÌ¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
°ìÀþµé¤ÎÅê¼êÌÜÀþ¤Ç¸ì¤Ã¤¿»³ËÜ¤ÎÀ¨¤ß
¡¡¼«¤é¤â¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤ÎµçÃÏ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê°ìÀþµé¤ÎÅê¼êÌÜÀþ¤ÇÆÈÆÃ¤Ê»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ê¤é¡ØÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤¦¤È»×¤¦¡£¤¢¤Î»î¹ç¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥ä¥Þ¥â¥È¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢²¿¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤»¤º¤Ë»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤ò¸«¤ë»Ñ¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¨¡¼¥¹¤Î¿´¤ò»É·ã¤·¤¿»³ËÜ¡£¡ÖÈà¤Ï¤¿¤ÀÏ¢Åê¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤ò¿¶¤ë¤¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤Ï¡¢¡Öµå¼Á¤ä¥¥ì¤¬Á°Æü¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é100µå¶á¤¯¤òÅê¤²¤¿ÍâÆü¤Ë¡ØÅê¤²¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤¿¤Ö¤ó97¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó156.1¥¥í¡Ë¤â½Ð¤Ê¤¤¡£¤è¤¯¤Æ94¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó151.2¥¥í¡Ë¤°¤é¤¤¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÆüËÜ¿Í±¦ÏÓ¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê95¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó152.8¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¡© ¤¢¤ì¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¡£ËÜÅö¤ËÀ¨¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤âÆ±¤¸Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Åê¤²¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿Åê¼ê¤ÏÂè7Àï¤Ê¤é¡Ø¼º¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È»ý¤Æ¤ëÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¤³¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤À¡×
¡¡µå³¦¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡ÈÃæ0ÆüÅÐÈÄ¡É¤ÎÍ¾ÇÈ¡£¤½¤Î¾×·â¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤·¤Æ¾Æ¤ÉÕ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£