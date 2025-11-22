在庫なくならないで！（泣）【ZARA】ガバッと羽織るだけ♡「サマ見えアウター」

秋冬のワードローブに欠かせない「アウター」。羽織るだけでコーデがスタイリッシュにまとまるアイテムがあれば、寒い季節もオシャレを楽しめるはず。大人っぽさとモードなデザインが魅力の【ZARA（ザラ）】では、「サマ見えアウター」が続々と登場しています。今回は人気アイテムの中から、一点投入でモードに決まりそうなアイテムをご紹介。在庫が無くなる前にぜひチェックしてみて。

ミリタリーブルゾンで大人のコーデ

【ZARA】「フェイクファー襟 ボンバージャケット ZW COLLECTION」\13,590（税込）

ハードな雰囲気のジャケットにエレガントなフェイクファー襟が目をひく一品。メタルジップや、袖のポケットなど、カジュアルなディテール詰まった一着でデイリーに使えそうです。ラフに傾きがちなブルゾンだけど、上品なツヤのある素材で、大人女性の装いにもぴったり。フェイクファー襟は取り外し可能なので、気分やスタイルに合わせて自分らしく着こなしてみて。

甘辛スタイルに！ もこもこ襟のレザー調ジャケット

【ZARA】「ZW COLLECTION ダブルフェイスジャケット」\17,990（税込）

トレンドが続くブラウンは光沢のあるレザー調素材で取り入れれば、より旬なムードを演出できそう。こちらのジャケットは、レザー調ならではのクールな印象がありつつも、羊のようなもこもこ素材の裏地がほどよいガーリーさをプラス。裾にかけて広がるシルエットもレディライクで、格好よさと可愛らしさのバランスが絶妙な一枚です。

品よく着こなす大人の秋冬ジャケット

【ZARA】「スエード調ボンバージャケット」\10,990（税込）

やや辛口な印象のレザーに比べ、女性らしい柔らかさを引き出してくれるスエード調素材。こちらのジャケットは起毛した表面が上品な光沢と温かみを感じさせ、きれいめスタイルにもマッチ。ふんわりとボリューミーなシルエットもしなやかで、適度なリラックス感も演出できそうです。「サマ見えするけど、肩肘張らない」、そんな大人のスタイルにぴったりな一枚。

スタイリッシュなキルティング

【ZARA】「パッチポケット付きキルティングジャケット」\6,590（税込）

毎日気軽に使えそうなキルティングアウターは、今の時期に一枚持っておけば重宝するかも。こちらのジャケットはややコンパクトなラインと短め丈で、カジュアルながら洗練された印象です。「中綿は野暮ったくなりがち……」という人も、コンパクトなシルエットや、首元がすっきりとしたクルーネックで気品ある装いを狙えるかも。軽やかに羽織るのはもちろん、寒さが深まる頃にはコートの中にレイヤードするのもありかも。

※すべての商品情報・画像は ZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu