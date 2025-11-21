アジア株 軒並み下落、豪州株は大幅反落 アジア株 軒並み下落、豪州株は大幅反落

リンクをコピーする みんなの感想は？

アジア株 軒並み下落、豪州株は大幅反落



東京時間19:13現在

香港ハンセン指数 25220.02（-615.55 -2.38%）

中国上海総合指数 3834.89（-96.16 -2.45%）

台湾加権指数 26434.94（-991.42 -3.61%）

韓国総合株価指数 3853.26（-151.59 -3.79%）

豪ＡＳＸ２００指数 8416.50（-136.21 -1.59%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85233.56（-399.12 -0.47%）



２１日のアジア太平洋株式市場は軒並み下落。前日の米国株の下げが重石となった。前日のナスダックは２％超の下落、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は４．７７％安と大きく下げており、アジア市場でもハイテク株や半導体関連株の売り圧力となった。台湾株は３．６％安の大幅反落。米ハイテク株の下げが重石となった。半導体メーカーの台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）、電子機器の受託生産企業の鴻海精密工業などを中心に売りに押された。豪州株は大幅反落。素材、エネルギー、不動産などを中心に売られた。



中国大陸市場で上海総合指数は大幅続落。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、銀行大手の中国農業銀行、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、レアアース生産の中国北方稀土（集団）高科技が売られた。



香港ハンセン指数は大幅反落。ドラッグストア運営の京東健康（ＪＤヘルス・インターナショナル）、領展房地産投資信託基金（リンクリート）、再生エネルギー製品メーカーの信義光能（シンイー・ソーラー）、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、インターネット検索サイトの百度（バイドゥ）、電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディングが売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は大幅反落。鉱山会社のアイルカ・リソーシズ、探鉱会社のライナス・レア・アース、石油・ガス会社のウッドサイド・エナジー・グループ、不動産会社のミルバック・グループ、ピザチェーンの運営会社のドミノ・ピザ・エンタープライゼス、ソフトウェア会社のテクノロジー・ワンが売られた。



MINKABU PRESS

外部サイト