20代にして老人並みの体力、原因不明の不調――。「虚弱」と名乗ることで人生が楽になった
とにかく体力がない、疲れやすい、毎日どこか具合が悪い。持病だけでなく原因不明の不調もしばしば。人並みの健康を手に入れたくてあれこれ努力を重ねても、20代にして老人みたいな生活を送る日々──。そんな「虚弱」をかかえながら生きる日常を綴ったエッセイ『虚弱に生きる』はSNS上で大きな反響を呼び、発売後即重版がかかる勢いを見せています。
なぜ、今「虚弱」という言葉がこんなにも注目されているのでしょうか。その背景を、著者の絶対に終電を逃さない女さんにうかがいました。
記事の後半では『虚弱に生きる』収録の「二十一歳で身体にガタが来た」の試し読みをお届けします。
◆「『虚弱』って言っていいんだ」と気づいたきっかけ
――まずは「絶対に終電を逃さない女」というペンネームの由来から教えていただけますか。
絶対に終電を逃さない女（以下：終電）：大学時代によく遊んでいた男の先輩がいるんですが、その人がよく終電を逃していたんです。つまり「絶対に終電を逃す男」で、私は普通に終電で帰っていたから、じゃあ「絶対に終電を逃さない女」だという話になって。そこで、その場でTwitter（現X）を開いてプロフィールの名前欄をそれに変えて、現在に至ります。それが2015年の秋でした。
――10年前の友人間のノリから生まれたペンネームだったんですね。てっきり、「体力がないから終電を逃してまで遊ぶ余裕がない」みたいな話なのかと……。
終電：私としてはその意味はまったく意識していなかったんですけど、SNS上での反応を見ると、そういう意味だと思った方が多かったようですね。それもそれで事実ではあるので、後付けになりますけど、由来ということにしてもいいのかもしれません（笑）。
――「虚弱体質」という言葉は昔からありますが、「虚弱」という言葉に着目された経緯を教えて下さい。
終電：きっかけは、同い年のライターのヒオカさんと「虚弱体質」について対談した2024年の「mi-mollet（ミモレ）」という媒体の記事です。私は昔からよくTwitterで「体調が悪い」だとか「体力ない」、「膝が痛い」といった、体の不調にまつわる投稿をしていたんです。
――この本の「はじめに」冒頭に紹介されている、「最近、首と肩と背中と腰と膝と左足首が痛い。もう全身じゃん」、「今年こそ人並みに健康になりたい。もうこれから毎年の目標は“健康”でいい。私はもう健康があれば他に何も要らない」のような。
終電：ヒオカさんとは元々相互フォローだったので、そういった私の投稿を見て「すごく共感します。虚弱体質対談をやりましょう」と声をかけてくれて。こんなの自分だけだと思っていたから「私以外にも20代で膝が痛い人がいるんだ！」って嬉しかったです。同時に、それまで私自身は「虚弱」という言葉を使ったことがなかったので、「虚弱」と名乗っていいのかなという迷いはありました。子供の頃から倒れちゃうとか、病気に次々とかかるというような、もっとわかりやすく体が弱い人を指す言葉というイメージがあったんです。お医者さんに「あなたは虚弱です」と診断されたわけでもないから、「虚弱」と言いきっていいのか、わからなかった。でも記事が公開されてみたら反響が大きくて、「共感する」という声が大半で驚きましたし、「『虚弱』って言っていいんだ」と実感しました。
◆Ｘがなかったら虚弱エッセイは生まれなかった
――みんな言わないだけだったと。
終電：その対談を読んだ「現代ビジネス」の編集者の方からエッセイの依頼があって、その記事も「虚弱エッセイ」と呼ばれ、人生初バズを経験しました。
―― SNSのように自分の状態を「つぶやき」で実況できるツールがあったからこそ、なのかもしれませんね。
