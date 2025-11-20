　国際サッカー連盟(FIFA)は20日、来年に行われる北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフの組み合わせ抽選会を行った。同プレーオフは来年3月下旬に開催。欧州予選の各組2位の12チームに、UEFAネーションズリーグ2024-25の成績上位4チームを加えた計16チームが4チームずつ4組に分かれて対戦。勝者4チームが本大会に出場する。

　プレーオフ進出国は16チーム。ポット1がイタリア、デンマーク、トルコ、ウクライナ、ポット2がポーランド、ウェールズ、チェコ、スロバキア、ポット3がアイルランド、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ、ポット4がルーマニア、スウェーデン、北マケドニア、北アイルランドとなった。

　初戦ではポット1とポット4、ポット2とポット3のチームが対戦する。2大会で出場を逃しているポット1のイタリアは、初戦で北アイルランドと対戦することになった。

【欧州プレーオフ】

[グループA]

(2026年3月26日)

イタリア vs 北アイルランド

ウェールズ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ

[代表決定戦]

(2026年3月31日)

ウェールズ vs ボスニア・ヘルツェゴビナの勝者 vs イタリア vs 北アイルランドの勝者

[グループB]

(2026年3月26日)

ウクライナ vs スウェーデン

ポーランド vs アルバニア

[代表決定戦]

(2026年3月31日)

ウクライナ vs スウェーデンの勝者 vs ポーランド vs アルバニアの勝者

[グループC]

(2026年3月26日)

トルコ vs ルーマニア

スロバキア vs コソボ

[代表決定戦]

(2026年3月31日)

スロバキア vs コソボの勝者 vs トルコ vs ルーマニアの勝者

[グループD]

(2026年3月26日)

デンマーク vs 北マケドニア

チェコ vs アイルランド

[代表決定戦]

(2026年3月31日)

チェコ vs アイルランドの勝者 vs デンマーク vs 北マケドニアの勝者