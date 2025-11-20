北中米W杯の欧州プレーオフ組み合わせが決定! 16か国→4か国のみ出場の死闘へ…3大会ぶり出場目指すイタリアの初戦は北アイルランド
国際サッカー連盟(FIFA)は20日、来年に行われる北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフの組み合わせ抽選会を行った。同プレーオフは来年3月下旬に開催。欧州予選の各組2位の12チームに、UEFAネーションズリーグ2024-25の成績上位4チームを加えた計16チームが4チームずつ4組に分かれて対戦。勝者4チームが本大会に出場する。
プレーオフ進出国は16チーム。ポット1がイタリア、デンマーク、トルコ、ウクライナ、ポット2がポーランド、ウェールズ、チェコ、スロバキア、ポット3がアイルランド、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ、ポット4がルーマニア、スウェーデン、北マケドニア、北アイルランドとなった。
初戦ではポット1とポット4、ポット2とポット3のチームが対戦する。2大会で出場を逃しているポット1のイタリアは、初戦で北アイルランドと対戦することになった。
【欧州プレーオフ】
[グループA]
(2026年3月26日)
イタリア vs 北アイルランド
ウェールズ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
[代表決定戦]
(2026年3月31日)
ウェールズ vs ボスニア・ヘルツェゴビナの勝者 vs イタリア vs 北アイルランドの勝者
[グループB]
(2026年3月26日)
ウクライナ vs スウェーデン
ポーランド vs アルバニア
[代表決定戦]
(2026年3月31日)
ウクライナ vs スウェーデンの勝者 vs ポーランド vs アルバニアの勝者
[グループC]
(2026年3月26日)
トルコ vs ルーマニア
スロバキア vs コソボ
[代表決定戦]
(2026年3月31日)
スロバキア vs コソボの勝者 vs トルコ vs ルーマニアの勝者
[グループD]
(2026年3月26日)
デンマーク vs 北マケドニア
チェコ vs アイルランド
[代表決定戦]
(2026年3月31日)
チェコ vs アイルランドの勝者 vs デンマーク vs 北マケドニアの勝者
