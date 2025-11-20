連日のクマ出没ニュースに活気づく「猟銃メーカー」。銃規制が続くなか、“駆除需要”の増大は風向きを変えられるか
連日のクマ出没のニュースの裏で、大躍進を遂げている会社があります。猟銃の製造販売を行なうミロクです。今期は2割もの増収を計画中。日本人にとってまだまだ馴染みのない猟銃ですが、クマ被害を軽減するものとして注目を集めるようになりました。
一方で、猟銃は厳しい規制にさらされています。猛獣被害という住環境の変化で、強化一辺倒の風潮も変わるのでしょうか。
◆ミロクってどんな会社？
ミロクは独自ブランドのほか、アメリカの有名な銃器メーカーであるブローニングやウィンチェスターのライセンス生産を手がけています。散弾銃からライフル銃までの製造販売を行なう珍しい日本の会社です。
2025年10月期は21.4％の増収を計画中。前期は売上が1割近く減って109億円まで下がったものの、今期は132億円まで回復。5億円の営業赤字から1億円の営業黒字に転換する見込みです。
原材料の高騰はあるものの、価格転嫁が進んで付加価値の高い製品の販売に成功。ミロクの高い技術力が評価されている様子がわかります。
◆「火力が高い銃」の売上が2四半期連続で10億円を突破
今期は2四半期連続で、ボルトアクションライフルの四半期の売上が10億円を上回りました。2023年10月期から振り返っても、四半期のボルトアクション売上が10億円を超えたことはありませんでした。底堅い需要を読み取ることができます。
ボルトアクションライフルは散弾銃などと比べて火力が高く、クマやイノシシ、シカなどの大物猟で使用されます。
日本ではライフル銃の所持は厳しく制限されており、散弾銃を10年以上所持していることが求められます。ミロクは海外でも銃を販売しているため、伸びているのはアメリカを中心とした海外市場でしょう。
しかし、クマの出没が頻発したことを受け、一部地域では警察官がライフル銃をクマ駆除でも使えるようになりました。中長期的には国内需要が高まる可能性もあります。
◆猟銃規制が進む背景にある凶悪事件
日本は重大な事件が起こるたびに猟銃の規制が強化されてきました。
1971年の銃刀法改正でライフル銃の所持には散弾銃の所持経験が10年以上必要という要件が加わりましたが、これは1960年から1970年にかけて銃を使った凶悪事件が頻発したためです。
2009年の銃刀法改正で破産者が所持できないことになり、精神科医による診断書も必要になりました。この法改正の背景にあったのが、2007年の佐世保のスポーツクラブでの乱射事件でした。
そして2025年3月にはハーフライフル銃がライフル銃の一種に。所持には原則として10年以上の散弾銃所持歴が必要になりました。2023年に起こった長野県中野市4人殺害事件を受けたものです。
ハーフライフルは、もともと散弾銃に分類されていました。
散弾銃は通常、金属のバラ弾を空中で広げるようにして発射するものですが、専用の弾を使用することで一つの大きな弾丸を撃つことができます。
◆10年前と比較して3倍に増加した「ハーフライフル」
通常のライフル銃は銃身にらせん状の溝（ライフリング）が刻まれ、弾道を安定させています。日本の銃刀法ではこのライフリングが散弾銃の銃身長の1/2にすると定められていたため、半分の状態にした特殊な銃を生み出しました。これがハーフライフルです。
法の穴をかいくぐるようにして、10年縛りに左右されることなくライフルに近い銃を持つことができたのです。このハーフライフルはよく売れていました。
2023年の猟銃の所持許可丁数は14万6530丁で、2013年比で24％減少しています。散弾銃は26％、ライフル銃は21％それぞれ減少しましたが、ハーフライフルは3倍以上も増加していたのです。
一方で、猟銃は厳しい規制にさらされています。猛獣被害という住環境の変化で、強化一辺倒の風潮も変わるのでしょうか。
◆ミロクってどんな会社？
2025年10月期は21.4％の増収を計画中。前期は売上が1割近く減って109億円まで下がったものの、今期は132億円まで回復。5億円の営業赤字から1億円の営業黒字に転換する見込みです。
原材料の高騰はあるものの、価格転嫁が進んで付加価値の高い製品の販売に成功。ミロクの高い技術力が評価されている様子がわかります。
◆「火力が高い銃」の売上が2四半期連続で10億円を突破
今期は2四半期連続で、ボルトアクションライフルの四半期の売上が10億円を上回りました。2023年10月期から振り返っても、四半期のボルトアクション売上が10億円を超えたことはありませんでした。底堅い需要を読み取ることができます。
ボルトアクションライフルは散弾銃などと比べて火力が高く、クマやイノシシ、シカなどの大物猟で使用されます。
日本ではライフル銃の所持は厳しく制限されており、散弾銃を10年以上所持していることが求められます。ミロクは海外でも銃を販売しているため、伸びているのはアメリカを中心とした海外市場でしょう。
しかし、クマの出没が頻発したことを受け、一部地域では警察官がライフル銃をクマ駆除でも使えるようになりました。中長期的には国内需要が高まる可能性もあります。
◆猟銃規制が進む背景にある凶悪事件
日本は重大な事件が起こるたびに猟銃の規制が強化されてきました。
1971年の銃刀法改正でライフル銃の所持には散弾銃の所持経験が10年以上必要という要件が加わりましたが、これは1960年から1970年にかけて銃を使った凶悪事件が頻発したためです。
2009年の銃刀法改正で破産者が所持できないことになり、精神科医による診断書も必要になりました。この法改正の背景にあったのが、2007年の佐世保のスポーツクラブでの乱射事件でした。
そして2025年3月にはハーフライフル銃がライフル銃の一種に。所持には原則として10年以上の散弾銃所持歴が必要になりました。2023年に起こった長野県中野市4人殺害事件を受けたものです。
ハーフライフルは、もともと散弾銃に分類されていました。
散弾銃は通常、金属のバラ弾を空中で広げるようにして発射するものですが、専用の弾を使用することで一つの大きな弾丸を撃つことができます。
◆10年前と比較して3倍に増加した「ハーフライフル」
通常のライフル銃は銃身にらせん状の溝（ライフリング）が刻まれ、弾道を安定させています。日本の銃刀法ではこのライフリングが散弾銃の銃身長の1/2にすると定められていたため、半分の状態にした特殊な銃を生み出しました。これがハーフライフルです。
法の穴をかいくぐるようにして、10年縛りに左右されることなくライフルに近い銃を持つことができたのです。このハーフライフルはよく売れていました。
2023年の猟銃の所持許可丁数は14万6530丁で、2013年比で24％減少しています。散弾銃は26％、ライフル銃は21％それぞれ減少しましたが、ハーフライフルは3倍以上も増加していたのです。