なぜ若い女性は地元を捨てる？東京など大都市圏への一極集中と地方の過疎化が、深刻な社会問題となっている。とりわけ若年層、なかでも女性が地方を離れ、地元に戻ってこない背景には、どのような事情があるのだろうか。若年女性が流出する地域は、将来的な「消滅」の可能性が高まる。女性のみが子どもを産めるという前提において、若年女性の流出は出生数の減少の連鎖を招くことが懸念されているからだ。その結果、税収や行政サー