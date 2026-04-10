日本医療労働組合連合会（日本医労連）は4月9日、都内で会見を開き、2026年春闘の回答状況を発表した。 日本医労連の集計によると、4月6日時点での春闘における医療・介護分野全体の基本給引き上げ額（定期昇給込み）は平均5435円で、ベースアップに限ると平均額は5492円にとどまった。 米沢哲（よねざわ・あきら）書記長は「連合などの回答状況を見ていると、大企業で1万7000円、中小企業でも1万4000円ぐらいの賃上