記事ポイント東京書房が30年以上前のサブカル雑誌や非売品資料のレスキュー買取を強化ISBNのない紙資料や無料配布物、写真ネガまで次世代へつなぐ目利き力実家の片付けで捨てられやすい“バブル・レトロ資料”の価値を再発見 古本買取の東京書房が、30年以上前の紙資料を守るレスキュー買取活動を本格強化しています。実家の片付けや遺品整理で捨てられやすいサブカル雑誌や非売品資料を、次世代へつなぐ取り組みとして注目を