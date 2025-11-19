今季一番の寒さ…338地点で「冬日」　各地で今季最低気温を観測　都内では午前6時に行列も

強い寒気の影響で、全国的に今シーズン一番の寒さとなりました。

一面雪に覆われた新潟・魚沼市では氷点下0.1度まで下がり、今季最低気温を更新。

全国で0度未満の冬日は338地点と、今シーズン最多に。

19日朝、氷点下1.2度まで冷え込んだ北海道・札幌市では、踏み固められた雪が凍り付き、至る所でアイスバーン状態となりました。

東京都心も19日朝、師走並みの冷え込みとなり、今季最低の5.1度を観測しました。

そうした中、まだ日が昇らない早朝に多くの人が訪れるホットスポットがありました。

午前6時ごろ、東京・西日暮里で行列ができていたのは「一由そば」。

お目当ては、湯気が立ち上る温かいかき揚げそばです。

また、日中の最高気温14度と寒い1日となる中、商店街では、豆腐店が販売する甘酒に暖を求める人たちの姿もありました。

甘酒で体が温まる客の一方で、店員は「豆腐店なので、暖房を入れられない。ちょっと寒いです。靴下2枚はいて、中にも暖かくなるあれ（インナー）着てます」と話していました。

20日以降、全国的に寒さは緩みそうですが、朝晩は冷え込むため寒暖差に注意が必要です。